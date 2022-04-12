СБУ затримала Медведчука

Про це повідомив Володимир Зеленський

"Проведено спецоперацію завдяки СБУ. Молодці! Деталі згодом. Слава Україні", - написав президент.



Згодом з'явилось повідомлення про затримання Медведчука у Телеграмі СБУ.

"Ти можеш бути проросійським політиком і роками працювати на державу-агресора. Ти можеш ховатися від правосуддя останнім часом. Можеш навіть одягнути українську військову форму для маскування… Але чи допоможе тобі це втекти від покарання? Аж ніяк! Кайдани чекають на тебе. І на таких же зрадників України, як ти! Проросійські запроданці та агенти спецслужб РФ, запам’ятайте – у ваших злочинів немає жодного строку давності. Та схованок, де б ми вас не знайшли!", - йдеться у дописі.

Голова СБУ Іван Баканов подякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука.

"Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", - зазначив Баканов.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту, де перебував в межах двох кримінальних справ – щодо видобутку нафти і газу в Чорному морі й стосовно сприяння діяльності терористичної організації через поставки вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

18 березня суд Суд дозволив його заарештувати.

У правоохоронців було кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука

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