Правоохоронці мають кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука, - Венедіктова
Українські правоохоронці мають кілька оперативних версій стосовно місцезнаходження нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який нещодавно втік з-під домашнього арешту
Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у своєму інтервʼю "Українській правді".
"Є кілька оперативних версій, ми їх відпрацьовуємо. Сказати, що ми поки думаємо, що він там десь у Москві і ми не доберемося до нього, – я так не можу наразі. Тому відпрацьовуються оперативні версії", - заявила вона.
Венедіктова повідомила, що наразі невідомо, покинув Медведчук Україну чи ні.
"Якщо він і перетнув кордон – то це, звичайно, незаконний перетин. Але зафіксованих офіційних даних про це немає", - інформує генпрокурор.
За словами Венедіктової, правоохоронцями наразі на легальних засадах проводяться обшуки у багатьох містах України.
"Його ми знайдемо, рано чи пізно", - запевнила вона.
- Нагадаємо, що 18 березня суд дозволив заарештувати кума Путіна Медведчука після підозрі у держзраді
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе