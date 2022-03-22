Правоохоронці мають кілька версій щодо місцезнаходження Медведчука, - Венедіктова

Про це повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова у своєму інтервʼю "Українській правді".

"Є кілька оперативних версій, ми їх відпрацьовуємо. Сказати, що ми поки думаємо, що він там десь у Москві і ми не доберемося до нього, – я так не можу наразі. Тому відпрацьовуються оперативні версії", - заявила вона.

Венедіктова повідомила, що наразі невідомо, покинув Медведчук Україну чи ні.



"Якщо він і перетнув кордон – то це, звичайно, незаконний перетин. Але зафіксованих офіційних даних про це немає", - інформує генпрокурор.

За словами Венедіктової, правоохоронцями наразі на легальних засадах проводяться обшуки у багатьох містах України.

"Його ми знайдемо, рано чи пізно", - запевнила вона.

Нагадаємо, що 18 березня суд дозволив заарештувати кума Путіна Медведчука після підозрі у держзраді

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