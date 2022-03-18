Суд дозволив заарештувати кума Путіна Медведчука
Личаківський районний суд Львова заочно заарештував лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука, який після початку вторгнення РФ, зник з-під домашнього арешту
Про це повідомила пресслужба ДБР.
18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання про обрання запобіжного заходу заочно.
Місце перебування фігуранта встановлюється.
У ДБР звернулись до українців, які перебувають на території держави та за її межами.
"У разі наявної інформації про можливе місце перебування Медведчука, просимо негайно повідомляти до ДБР на електронну адресу inform.dbr@gmail.com та за телефоном +38 (044) 356 40 00 (додатковий 21 10)", - йдеться у повідомленні.
Довідка: нардепу Медведчуку оголошено про підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичних організацій та замаху на розкрадання національних ресурсів. Він перебував під домашнім арештом до початку вторгнення РФ.
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