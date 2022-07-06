Про це інформує в телеграмі Державне бюро розслідувань.

Генпрокурорка Ірина Венедіктова на підставі доказів повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову.

У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.

Відомо, що на початку липня Ковальов обійняв посаду заступника голови "уряду Херсонської області". Також 8 червня на сторінці у соцмережі зрадник опублікував інформацію про нібито об'єднання частини України до РФ.

Ковальову загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків.

Після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів.

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