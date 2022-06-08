"Россия здесь всерьез и навсегда!" - нардеп, обраний від "Слуги народу", перейшов на бік окупантів

Цим колаборант похвалився у соцмережах.

У Facebook Ковальов опублікував пост про те, що відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

"По-перше, було заявлено, що Росія тут всерйоз і назавжди! Планується повномасштабна інтеграція аграріїв Херсонщини до економічної моделі Росії. Застосовуватимуться всі інструменти підтримки виробників аграрної продукції, які діють на території РФ", – написав колаборант.

Крім того, Ковальов зазначив, що на зустрічі "обговорювали статус Херсонської області" і висловився за найтіснішу інтеграцію з Росією.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків.

Після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство в партії "Слуга народу" призупинили, а 3 травня – виключили з партії.

Олексій Ковальов здобув мандат, вигравши вибори на мажоритарному окрузі на Херсонщині, балотуючись від партії "Слуга народу".

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