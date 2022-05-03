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Добровільно спілкувався з військовими РФ на окупованій території: нардепа Ковальова виключили з фракції "Слуги Народу"

3 травня, 2022 вiвторок
16:41
Суспільство Олексій Ковальов

Народного депутата Олексія Ковальова виключили зі складу депутатської фракції політичної партії "Слуга Народу"

Про це повідомила речниця партію Юлія Палійчук у telegram. 

Інформацію про виключення Ковальова із фракції також підтвердив депутат Олексій Гончаренко.

""Слуга Народу" виключила зі складу фракції народного депутата Ковальова. Того самого, який залишився на окупованій Херсонщині, тому що, з його слів, "в нього там бізнес". Абсолютно правильне рішення, єдино можливе", - написав він.

28 квітня партія та фракція "Слуга Народу" оприлюднили заяву, що Олексія Ковальова. У ній йшлося, що нардеп добровільно перебуває на тимчасово окупованих територіях та спілкується із російськими військовослужбовцями. Також повідомили, що депутат не відвідував пленарні засідання Верховної Ради України.

"Олексій Ковальов, народний депутат України, обраний у виборчому окрузі 186 (Херсонська область), в даний момент перебуває на тимчасово захопленій території. Судячи з його інтерв’ю медіа - перебуває цілком добровільно. Він спілкується із російськими військовими, які не вчиняють по відношенню до нього жодних дій. Він не бере участь у національному спротиві російській агресії та окупації", - йдеться у заяві.

У заяві назвали його поведінку несумісною зі званням народного депутата України.

"Саме тому Політична партія "Слуга Народу" та фракція партії "Слуга Народу" у Верховній Раді України ухвалили спільне рішення щодо призупинення членства Олексія Ковальова у фракції та звернулися до Генерального прокурора України Ірини Венедиктової, голови Служби Безпеки України Івана Баканова із закликом порушити відповідну кримінальну справу, в рамках якої ретельно та всебічно розслідувати всі факти та обставини перебування О.Ковальова на тимчасово захопленій території та його спілкування із окупаційними військами", - повідомили у заяві.

Олексій Ковальов прокоментував рішення "Слуги Народу" в інтерв'ю detector.media. Він висловив незгоду із рішенням призупинити його членство у парламентській фракції та не виключив, що також може звернутися до правоохоронців. 

"У цій заяві не дали будь-яких доказів, що я співпрацював, співпрацюю або, можливо, буду співпрацювати з окупаційною владою. Тобто це – абсолютно голослівна заява, яка не підкріплюється жодними фактами", – сказав Ковальов.

  • У грудні 2021 року народний депутат Олексій Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова.
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