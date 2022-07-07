Про це інформує в фейсбуці генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

"Напередодні підписала підозру нардепу Ковальову. Маємо свідчення, що народний обранець при цьому організовував вивезення солі й зерна до РФ. "Консерва" відкрилась його фейсбук-постом із планами повномасштабної інтеграції аграріїв Херсонщини в економічну модель РФ і наполяганням, що "Росія назавжди", - написала Венедиктова.

Ковальов на початку окупації поїхав в Херсонську область, аби працювати з виборцями та захищати свій бізнес, утім перейшов на бік російських загарбників, почав допомагати їм розкрадати Україну: "Власне цим загарбники і поставили його займатися в окупаційному органі на псевдопосаді "заступника голови уряду Херсонської області", яку він обійняв".

Підозрюваному у держзраді Олексію Ковальову загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення, з конфіскацією майна.

"Хтось "здає" українських патріотів, активістів, правоохоронців та учасників бойових дій, хтось бере участь в їх "зачистках", хтось допомагає розміщувати військову техніку РФ, хтось міняє прапори на органах влади, хтось постачає окупантів пальним та харчами, багато хто задовольняє свої владні амбіції", - додала генпрокурорка.

6 липня народному депутату Олексію Ковальову повідомили про підозру у державній зраді та пособництві Росії. У квітні цього року правоохоронці відкрили справу щодо нардепа Олексія Ковальова, який після повномасштабного вторгнення РФ знаходиться на тимчасово окупованій території Херсонщини та допомагає окупантам.

8 червня на facebook-сторінці нардепа Олексія Ковальова, обраного від "Слуги народу", з'явився пост на підтримку окупантів. У ньому йдеться про те, що Ковальов відвідав "дуже важливий для нього захід" – зустріч першого заступника керівника Адміністрації президента РФ Сергія Кирієнка "з фермерами Херсонщини".

Після широкомасштабної агресії Росії нардеп добровільно залишився на окупованих територіях, через що в квітні його членство у партії "Слуга народу" призупинили, а 3 травня – виключили з фракції.

У грудні 2021 року Ковальов купив "4 канал" у колишнього нардепа Дмитра Добродомова, а згодом задекларував його як подарунок від батьків. А у листопаді 2021 року Ковальов потрапив у ДТП на авто, якого не було в його декларації.

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