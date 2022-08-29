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Головна війна з Росією Цієї ночі ЗСУ знищили кілька російських систем С-300, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
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Цієї ночі ЗСУ знищили кілька російських систем С-300, - керівниця пресцентру ОК "Південь" Гуменюк

29 серпня, 2022 понедiлок
08:37
війна з Росією С-300

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталя Гуменюк повідомила, що цієї ночі Збройні сили України знищили кілька російських систем С-300, з яких окупанти обстрілювали Миколаїв

Про це вона розповіла в етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти дуже добре відчувають нарощування вогневого контролю Збройних сил України. Наші дистанційна присутність суттєво координує їхні дії. Тобто наші авіаційні та артилерійські удари створюють для окупантів таку ситуацію, що вони не можуть керувати своїми підрозділами. Оскільки ЗСУ успішно знищують командні пункти", - розповіла Гуменюк.

Керівниця пресцентру ОК "Південь" наголосила, що Збройні сили України просуваються вперед та працюють над знищенням техніки та живої сили окупаційних військ

"На Півдні продовжується робота по знищенню осередків живої сили та техніки окупантів. Наші результати такої роботи досить переконливі. Оскільки сьогодні вночі ЗСУ змогли знищити декілька систем протиповітряної оборони окупантів. Завдяки цьому, Миколаїв цієї ночі спав спокійніше. Адже системи С-300, якими вони тероризували місто було уражено", - додала вона.

  • За день, 25 серпня, українська авіація вдарила по засобах ППО російського агресора у Херсоні та Нововоскресенськом.

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Миколаїв
російська армія
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
окупанти
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