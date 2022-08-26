Українська авіація обстріляла ППО росіян у Херсоні
За день, 25 серпня, українська авіація вдарила по засобах ППО російського агресора у Херсоні та Нововоскресенському
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українська авіація обстріляла райони зосередження підрозділів та склади боєприпасів в Архангельському та Бурханівці. Завдано удари по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.
Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.
Загалом за добу, 25 серпня, вбито 20 рашистів, знищено 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському.
Остаточні втрати росіян ще розвідуються.
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