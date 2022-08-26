Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українська авіація обстріляла райони зосередження підрозділів та склади боєприпасів в Архангельському та Бурханівці. Завдано удари по засобах ППО ворога в Херсоні та Нововоскресенському.

Ракетно-артилерійські підрозділи завдали ураження по зосередженню ворога в Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Загалом за добу, 25 серпня, вбито 20 рашистів, знищено 2 одиниці автотехніки, вузол зв’язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів в Нововоскресенському.

Остаточні втрати росіян ще розвідуються.

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