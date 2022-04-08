Британське видання Vogue помістило фото з Миколаєва на обкладинку
Британський часопис Vogue присвятив новий випуск кризам із біженцями у світі та помістив на обкладинку фотографію, зроблену на в’їзді у Миколаїв
Про це повідомляється на сайті журналу.
Так, видання оприлюднило 16 історій людей, яким довелося залишити свої країни й домівки через збройні конфлікти. Три з цих історій розповіли українки.
Світлину, яку розмістили на обкладинці видання, зробив 9 березня під Миколаєвом фотограф Вільям Кео.
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