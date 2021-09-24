Британські та українські юристи Костянтина Жеваго прокоментували рішення Високого суду Англії та Уельсу

"Наголошуємо, суд постановив, що не має юрисдикції для розгляду даної справи. Ніяких інших рішень вище зазначений суд не приймав. Публікації в деяких українських ЗМІ є спекулятивними та неправдивими", - відмітили британські та українські юристи Костянтина Жеваго.



За словами британських та українських юридичних консультантів Костянтина Жеваго, дана справа завжди була і є питанням України. "Ми задоволені, що суд Великобританії відхилив цю справу. Вона має розглядатися в Україні. Банк "Фінанси і Кредит" не повинен був відправлятися на ліквідацію через непрофесійні та необґрунтовані дії попереднього керівництва Національного банку України", - додали юристи відповідно до рішення британського суду.



Крім того, Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав ФГВФО компенсувати пану Жеваго всі фінансові витрати, пов’язані з даним судовим процесом.



Британські та українські юристи також підкреслили, що розповсюдження в ЗМІ неправдивої інформації проти Костянтина Жеваго - це ще один доказ незаконного замовного переслідування підприємця. Як зазначалось раніше, К.Жеваго як законослухняний громадянин України, готовий до відкритого, об’єктивного та неупередженого юридичного процесу, і результат рішення Високого суду Англії та Уельсу стосовно Банку "Фінанси і Кредит" - ще одне тому підтвердження.



Британські та українські юристи К.Жеваго і надалі рішуче відстоюватимуть свою законну юридичну позицію і впевнені у позитивному вирішенні цього питання.