Британські та українські юристи Костянтина Жеваго прокоментували рішення Високого суду Англії та Уельсу
Високий суд Англії та Уельсу ухвалив рішення стосовно справи Банку "Фінанси і Кредит" за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб проти Костянтина Жеваго
"Наголошуємо, суд постановив, що не має юрисдикції для розгляду даної справи. Ніяких інших рішень вище зазначений суд не приймав. Публікації в деяких українських ЗМІ є спекулятивними та неправдивими", - відмітили британські та українські юристи Костянтина Жеваго.
За словами британських та українських юридичних консультантів Костянтина Жеваго, дана справа завжди була і є питанням України. "Ми задоволені, що суд Великобританії відхилив цю справу. Вона має розглядатися в Україні. Банк "Фінанси і Кредит" не повинен був відправлятися на ліквідацію через непрофесійні та необґрунтовані дії попереднього керівництва Національного банку України", - додали юристи відповідно до рішення британського суду.
Крім того, Високий суд Англії та Уельсу зобов’язав ФГВФО компенсувати пану Жеваго всі фінансові витрати, пов’язані з даним судовим процесом.
Британські та українські юристи також підкреслили, що розповсюдження в ЗМІ неправдивої інформації проти Костянтина Жеваго - це ще один доказ незаконного замовного переслідування підприємця. Як зазначалось раніше, К.Жеваго як законослухняний громадянин України, готовий до відкритого, об’єктивного та неупередженого юридичного процесу, і результат рішення Високого суду Англії та Уельсу стосовно Банку "Фінанси і Кредит" - ще одне тому підтвердження.
Британські та українські юристи К.Жеваго і надалі рішуче відстоюватимуть свою законну юридичну позицію і впевнені у позитивному вирішенні цього питання.
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