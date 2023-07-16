Брітні Спірс готує до виходу мемуари

Про це стало відомо з її сайту, на якому вже стартував передпродаж книги.

Видавець описує автобіографію попзірки як "сміливу й зворушливу історію про свободу, славу, материнство, виживання, віру та надію".

Також відомо, що в анотації мемуарів йдеться: "Написана з надзвичайною відвертістю та гумором, новаторська книжка Спірс висвітлює незмінну силу музики та кохання, і важливість того, щоб жінка нарешті розповіла свою історію на своїх власних умовах".

Наразі передпродаж мемуарів розпочався у 21 країні світу: США, Канаді, Великій Британії, Бразилії, Болгарії, Польщі, Франції, Іспанії, Австралії, Новій Зеландії, Данії, Німеччині, Нідерландах, Фінляндії, Угорщині, Індії, Італії, Норвегії, Португалії, Румунії та Швеції. України в списку поки немає.