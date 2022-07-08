Про це інформує Українська Правда.

Зазначається, що відтепер обов’язковим в Україні є страхування життя і здоров’я журналістів та інших працівників ЗМІ на період виконання ними службових зобовʼязань в районах ведення бойових дій.

Крім того, засоби масової інформації повинні забезпечити своїх журналістів, які виконують роботу в небезпечних для життя та здоров’я умовах, бронежилетами та касками, які б захищали їх від уражень вогнепальної зброї та осколкових уражень. Також журналістам повинні видавати медичні аптечки.



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