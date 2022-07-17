Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в телеграмі.

"До уваги мешканців Броварської громади! 18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових", - наголосив він.

Місцевих мешканців попередили про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb