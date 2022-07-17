Бровари попередили про тренування ЗСУ
У Броварському районі Київщини 17 - 18 липня можливе посилення перевірок на блокпостах у зв'язку з тренуваннями ЗСУ
Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в телеграмі.
"До уваги мешканців Броварської громади! 18 та 19 липня на території Броварського району проводитимуться планові тренування військових", - наголосив він.
Місцевих мешканців попередили про можливе посилення контролю на блокпостах та додаткові заходи безпеки.
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