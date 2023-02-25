Буданов вперше розповів, що у будівлю ГУР у Києві влучала ракета

Про це Буданов розповів у фільмі "Рік".

За його словами, в будівлю ГУР на Рибальському острові влучала російська ракета. Коли саме це сталося, Буданов не уточнив. Водночас керівник військової розвідки зазначив, що йому подобається, що РФ полює на нього.

"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", - сказав Буданов.

Він також запевнив, що подібних загроз у своїй роботі не боїться.

"Я віруюча людина і боюся тільки Божої кари. Якусь Росію я не боюся", — розповів Буданов.