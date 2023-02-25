Буданов вперше розповів, що у будівлю ГУР у Києві влучала ракета
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що у будівлю відомства у столиці влучала ракета
Про це Буданов розповів у фільмі "Рік".
За його словами, в будівлю ГУР на Рибальському острові влучала російська ракета. Коли саме це сталося, Буданов не уточнив. Водночас керівник військової розвідки зазначив, що йому подобається, що РФ полює на нього.
"Це міра визнання, це показує, що я роблю свою роботу правильно", - сказав Буданов.
Він також запевнив, що подібних загроз у своїй роботі не боїться.
"Я віруюча людина і боюся тільки Божої кари. Якусь Росію я не боюся", — розповів Буданов.
- 24 лютого Кирило Буданов заявив, що на початку повномасштабного вторгнення план росіян полягав у стрімкій висадці десанту в Гостомелі та стрімкому вході у Київ.
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