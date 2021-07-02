"Буде розпочатий вчасно і без зривів", - Шмигаль про опалювальний сезон

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду, передає Еспресо.TV.



"Підготовка до опалювального сезону знаходиться на моєму контролі особисто і профільних міністерств - Міністерства розвитку громад і територій і Міністерства енергетики. Він буде розпочатий вчасно, у визначені законом терміни і без зривів, я вас у цьому запевняю", - сказав Шмигаль.



Прем'єр нагадав, що у 2020 році опалювальний сезон в Україні був проведений без зривів і запізнень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів доручив забезпечити мінімальні запаси газу у сховищах на рівні 17 млрд куб. м на початок опалювального сезону 2021-2022 років.