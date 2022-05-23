Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграм.

"10000 євро за втечу з країни – на Буковині ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон", – йдетья у повідомленні.

Слідство виявило, що чоловік організував схему з такої нелегальної міграції та залучив до неї двох своїх знайомих, один з яких працює у лісгоспі, що межує з румунським кордоном.

"За 10 тис. євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону", – зазначає Офіс.

Організатору та двом його посідбникам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо застосування до них запобіжних заходів, повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня.

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