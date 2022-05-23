Буковинець налагодив схему переправляння чоловіків призовного віку за кордон за 10 тис. євро
Мешканецеві Буковини оголошено про підозру за організацію схеми з переправляння військовозобов'язаних чоловіків до Румунії
Про це повідомив Офіс генерального прокурора у телеграм.
"10000 євро за втечу з країни – на Буковині ліквідовано канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон", – йдетья у повідомленні.
Слідство виявило, що чоловік організував схему з такої нелегальної міграції та залучив до неї двох своїх знайомих, один з яких працює у лісгоспі, що межує з румунським кордоном.
"За 10 тис. євро підозрювані організували для трьох військовозобов’язаних перехід до Румунії поза пунктами пропуску. Учасники схеми були викриті та затримані на території Чернівецького району поблизу держкордону", – зазначає Офіс.
Організатору та двом його посідбникам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо застосування до них запобіжних заходів, повідомили в Офісі генпрокурора.
- Нагадаємо, Верховна Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 23 серпня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
33.54
Купівля 33.54Продаж 35.41
-
EUR
Купівля 35.01Продаж 37.31
- Актуальне
- Важливе