Було джерелом чистої води і місцем відпочинку: окупанти завалюють сміттям Інкерманське водоймище
У Криму окупанти забруднюють Інкерманське водоймище, звозячи сміття з міського звалища
Про це повідомляється на сайті "Асоціація реінтеграції Криму".
"Завозять із боку Севастопольського сміттєзвалища. Машина за машиною. Один із водіїв сказав, що земля - залишки з траси "Таврида", - передає "АРК" слова місцевих жителів.
На відео видно, як до кар'єру біля Свято-Климентівського монастиря під'їжджає самоскид і висипає сміття в озеро.
Раніше водоймище вважалося визначною пам'яткою Інкерману, адже воно з'явилося на місці штолень, прорубаних майже дві тисячі років тому. Озеро має глибину майже 20 метрів, а поруч знаходяться руїни середньовічної фортеці Каламіта та Свято-Климентівський монастир.
"Донедавна сюди приїжджали севастопольці і гості міста на рибалку, а також, щоб купатися у воді смарагдового кольору", - йдеться у повідомленні.
Згодом окупаційна "влада" прийняла рішення відкачати воду з озера через засуху, щоб у Севастополі було резервне джерело водопостачання. Тоді, за словами місцевих жителів, кар'єр урятував їх від зневоднення міста.
Як передає асоціація, люди обурені засміченням водойми, адже озеро навряд чи знову стане місцеми відпочинку або ж придатним для того, щоб брати з нього воду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.14
Купівля 27.14Продаж 27.37
-
EUR
Купівля 30.5Продаж 30.94
- Актуальне
- Важливе