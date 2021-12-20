Було джерелом чистої води і місцем відпочинку: окупанти завалюють сміттям Інкерманське водоймище

Про це повідомляється на сайті "Асоціація реінтеграції Криму".

"Завозять із боку Севастопольського сміттєзвалища. Машина за машиною. Один із водіїв сказав, що земля - залишки з траси "Таврида", - передає "АРК" слова місцевих жителів.

На відео видно, як до кар'єру біля Свято-Климентівського монастиря під'їжджає самоскид і висипає сміття в озеро.



Раніше водоймище вважалося визначною пам'яткою Інкерману, адже воно з'явилося на місці штолень, прорубаних майже дві тисячі років тому. Озеро має глибину майже 20 метрів, а поруч знаходяться руїни середньовічної фортеці Каламіта та Свято-Климентівський монастир.

"Донедавна сюди приїжджали севастопольці і гості міста на рибалку, а також, щоб купатися у воді смарагдового кольору", - йдеться у повідомленні.

Згодом окупаційна "влада" прийняла рішення відкачати воду з озера через засуху, щоб у Севастополі було резервне джерело водопостачання. Тоді, за словами місцевих жителів, кар'єр урятував їх від зневоднення міста.

Як передає асоціація, люди обурені засміченням водойми, адже озеро навряд чи знову стане місцеми відпочинку або ж придатним для того, щоб брати з нього воду.