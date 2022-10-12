Бункерна зараза, забажав всю Україну: Потап звернувся віршами до Путіна
Український репер Потап звернувся віршами до президента країни - спонсора тероризму Путіна
Відповідним відео Олексій Потапенко поділився із підписниками в інстаграм.
Після масових ракетних ударів рашистів по великих містах України Потап написав вірш:
Певно ти хотів Великим
Бути, а не будеш.
І розстрілом своїм диким
Поваги не здобудеш.
Бо і не такі як ти зуби обламали,
Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали.
І топтали Україну, і її лякали звірі.
Але всі хто меч встромляв у Неньку,
Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла,
Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу.
Ти ж програєш, ти ж знаєш, що немає шансів.
Хитро Москаль наступає, то вночі, то в ранці.
Полетіли нові стріли, та ото залізо.
Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза
Переколота, запухла ляже у могилу.
Щоби знали всі - не варто лізти в Україну.
Упокой Господь ті душі, земляків невинних.
Бийте хлопці ЗСУшно всіх за Батьківщину!
Кацапстан впаде і орки стануть на коліна.
Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!
- Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на масований ракетний удар по всій Україні гнівним віршем, у якому звернулась до президента Росії Володимира Путіна.
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