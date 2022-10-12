Бункерна зараза, забажав всю Україну: Потап звернувся віршами до Путіна

Відповідним відео Олексій Потапенко поділився із підписниками в інстаграм.

Після масових ракетних ударів рашистів по великих містах України Потап написав вірш:

Певно ти хотів Великим

Бути, а не будеш.

І розстрілом своїм диким

Поваги не здобудеш.

Бо і не такі як ти зуби обламали,

Ще до тебе, літ за 200 стріли запускали.

І топтали Україну, і її лякали звірі.

Але всі хто меч встромляв у Неньку,

Нині у могилі, тільки ти, падлюка біла,

Бункерна зараза, забажав всю Україну, забажав одразу.

Ти ж програєш, ти ж знаєш, що немає шансів.

Хитро Москаль наступає, то вночі, то в ранці.

Полетіли нові стріли, та ото залізо.

Ніц нас вже не налякає, і твоя мармиза

Переколота, запухла ляже у могилу.

Щоби знали всі - не варто лізти в Україну.

Упокой Господь ті душі, земляків невинних.

Бийте хлопці ЗСУшно всіх за Батьківщину!

Кацапстан впаде і орки стануть на коліна.

Щоб всі знали що не варто лізти в Україну!

Українська співачка Тіна Кароль відреагувала на масований ракетний удар по всій Україні гнівним віршем, у якому звернулась до президента Росії Володимира Путіна.

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