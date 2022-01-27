Бустерні щеплення здатні скоротити кількість COVID-госпіталізацій у Європі щонайменше на 500 тисяч, - Центр профілактики та контролю захворювань

Про це пише The Guardian.



"Поточний прийом бустерної дози, досягнутий на початок січня, може скоротити майбутні госпіталізації через "Омікрон" на 500-800 тис. у Європі", - зазначили в Центрі.



Цей показник стосується 27 країн ЄС, Норвегію, Ісландію та Ліхтенштейн.



Зараз близько 70% від 450 млн населення Європи вакциновані обома дозами вакцини від коронавірусу, половина з них зробила бустерне щеплення.



"Поширення бустерної програми на всіх раніше вакцинованих осіб може скоротити кількість госпіталізацій ще на 300-500 тисяч людей", - повідомили в Європейському центрі профілактики та контролю захворюваннь.



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