Бюро економічної безпеки можна запустити до грудня, - директор

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми вважаємо це реальним - запустити БЕБ до кінця листопада", - сказав він.

Мельник уточнив, що на запуск бюро може знадобитися щонайменше три-чотири місяці.

Він пояснив, що для запуску БЕБ необхідно забезпечити щонайменше 30% співробітників. Зокрема, на першому етапі потрібно набрати 210 штатних співробітників у апарат.

"Ми готуємося оголосити конкурси, це будуть посади категорії "Б" і "В", тобто середня ланка", - зазначив Мельник.