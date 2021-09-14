Бюро економічної безпеки можна запустити до грудня, - директор
Директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник вважає реалістичним запуск нового органу до кінця листопада
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми вважаємо це реальним - запустити БЕБ до кінця листопада", - сказав він.
Мельник уточнив, що на запуск бюро може знадобитися щонайменше три-чотири місяці.
Він пояснив, що для запуску БЕБ необхідно забезпечити щонайменше 30% співробітників. Зокрема, на першому етапі потрібно набрати 210 штатних співробітників у апарат.
"Ми готуємося оголосити конкурси, це будуть посади категорії "Б" і "В", тобто середня ланка", - зазначив Мельник.
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