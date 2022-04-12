CERT-UA запобігла масштабній кібератаці на енергетичний сектор
Зловмисники безуспішно намагалися вивести з ладу деякі об'єкти енергетичної інфраструктури, зокрема, електричні підстанції та системи одного з українських підприємств
Про це подвідомила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.
"Задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, зловмисники збиралися відключити електричні підстанції і вивести з ладу інфраструктуру одного з підприємств.
Мова йде, зокрема, про виведення з ладу високовольтних електричних підстанцій – за допомогою шкідливої програми INDUSTROYER2, комп'ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць підприємства, а також його серверного обладнання з операційною системою Linux – за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів ORCSHRED, SOLOSHRED, AWFULSHRED. Також зловмисники намагалися пошкодити активне мережеве обладнання.
Кібератаки відбулися у дві хвилі: в лютому і 8 квітня. Однак кіберфахівці CERT-UA завадили зловмисникам.
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- Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.
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