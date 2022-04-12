CERT-UA запобігла масштабній кібератаці на енергетичний сектор

Про це подвідомила урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA.

"Задум зловмисників передбачав виведення з ладу декількох інфраструктурних елементів об’єкту атаки", – йдеться у повідомленні.



Зокрема, зловмисники збиралися відключити електричні підстанції і вивести з ладу інфраструктуру одного з підприємств.



Мова йде, зокрема, про виведення з ладу високовольтних електричних підстанцій – за допомогою шкідливої програми INDUSTROYER2, комп'ютерів користувачів, серверів, а також автоматизованих робочих місць підприємства, а також його серверного обладнання з операційною системою Linux – за допомогою шкідливих скриптів-деструкторів ORCSHRED, SOLOSHRED, AWFULSHRED. Також зловмисники намагалися пошкодити активне мережеве обладнання.



Кібератаки відбулися у дві хвилі: в лютому і 8 квітня. Однак кіберфахівці CERT-UA завадили зловмисникам.

Нагадаємо, Держспецзв'язку попередило про кібератаку: розсилають мейли під виглядом даних про воєнні злочини.

Кількість хакерських атак за місяць війни зросла утричі, але більшість з них неуспішні.

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ, 23 лютого, сайти органів влади України зазнали масової кібератаки.

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