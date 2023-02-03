Час, коли "ми живемо у підручнику з історії"

Що можна зробити, щоб краще усвідомити, чому по українцях вдарила війна? Правильно, перечитати пригодницький роман "Тигролови" Івана Багряного. Саме це щодесять років незмінно робить телеведуча, авторка сценаріїв та голос багатьох медіапроєктів Леся Вакулюк.

Про те, чому так захоплюється цим романом, Леся розповіла у літкасті для проєкту мобільного додатка LitCom "UГолос: Книжкове укриття".

Роки від часу появи роману минають, а актуальність, як на математичному графіку, лише зростає. Надто зараз, коли ми, за словами Лесі Вакулюк, "самі живемо в підручнику з історії" та є свідками жорстокості російських загарбників. Саме зараз і можемо, каже вона, усвідомити, як правдиво прозвучала справжня причина заслання на Колиму головного героя Багряного Григорія Многогрішного: за те, що він "любив свій нещасний край і нарід".

Зачарована мужністю і мудрістю головного героя, у своєму літкасті Леся цитує такі слова Григорія під час втечі зі злощасного потяга з арештантами: "Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи!".

Це гасло стає початком великої пригоди героя, «гріх» котрого хіба що у любові до батьківщини, та може, зрештою, ще раз пояснити усім, хто досі таких пояснень потребує, чому Росії не до снаги зламати українців ударами по інфраструктурі, вбивствами, погрозами, цькуванням і маніпуляціями.

Сторінки випробувань, які додають наснаги й так чітко натякають на сьогодення, вилилися у півгодинний літкаст, прослухати який можна на одному диханні. Тут і про Зелений Клин на Далекому Сході, якому свого часу давали раду півтора мільйона українців, і про питому українськомовність одеситів, і про тривалу русифікацію й те, чому серед українців досі трапляються "Артьоми" та "Нікіти" замість Артемів та Микит.

Прослухати літкаст Лесі Вакулюк ви можете у мобільному додатку LitCom: https://litcom.page.link/CKho.