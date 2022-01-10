Частина Великої китайської стіни обвалилася через землетрус

Про це повідомляє Global Times.



Внаслідок землетрусу магнітудою 6,9 бала два метри Великої китайської стіни обвалилося в повіті Шаньдань провінції Ганьсу, на півночі Китаю.



Землетрус стався у північно-західній провінції Цинхай у суботу опівночі на глибині 10 км.



Після сильного землетрусу влада організувала перевірку місцевих культурних пам’яток і виявила місце обвалення. Встановлено первинний захист, тривають ремонтно-відновлювальні роботи.



Пошкоджена ділянка стіни знаходиться на відстані 114 км від епіцентру в повіті Меньюань Тибетської автономної префектури Хайбей в Цинхай. Землетрус стався у малонаселеному районі, проте кілька великих міст відчули поштовхи. Повідомлень про загиблих не надходило, але дев'ять людей отримали травми.



Керівник сейсмічного агентства Ганьсу Ші Юйчен повідомив, що найближчий житловий район розташований за 40 км від епіцентру землетрусу, і місцеві жителі звикли до підземних поштовхів. Влада модернізувала місцеві будинки та зробила їх стійкішими, що сприяє зменшенню кількості жертв.



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