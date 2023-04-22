Чехія готова модернізувати ще десятки танків Т-72 для України, - підсумки "Рамштайну"
На засіданні Контактної групи з питань оборони України в п’ятницю Чехія висловила готовність модернізувати ще кількадесят танків Т-72
Про це повідомляє "Європейська правда".
Заступник чеського міністра оборони Даніель Блажковець розповів учасникам засідання у форматі "Рамштайн", що Чехія в питанні допомоги Україні "поєднує максимальні пожертви з армійських запасів, закупівлі з державних фондів, спільнокошт і комерційні поставки".
Він додав, що нинішніми пріоритетами Праги в плані збройної підтримки Києва є бойові машини піхоти БМП-2, танки, боєприпаси великого калібру, засоби радіоелектронної боротьби, розвідки та протиповітряної оборони.
Серед іншого, в межах тристороннього проєкту зі США та Нідерландами з постачання понад 90 модернізованих танків Т-72 Україна вже отримала 37, "і щомісяця до них додається ще більше".
"Ми пропонуємо збільшити темпи модернізації ще на десятки (танків – ред.), якщо партнери зацікавлені у фінансуванні цього проєкту", – зазначив директор Агентства міжурядової оборонної співпраці Чехії (AMOS) Алеш Витечка.
Блажковець додав, що Чехія готова вести переговори про створення центру з технічного обслуговування, ремонту та капітального ремонту важкої техніки на базі державної компанії VOP та кількох приватних компаній.
- Нагадаємо, на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбулася зустріч глав оборонних відомств країн, які входять до так званої "танкової коаліції". Учасники зустрічі підписали протокол про наміри щодо створення в Польщі Центру технічного обслуговування та обслуговування основних бойових танків Leopard 2, поставлених раніше до України.
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