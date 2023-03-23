Про це інформує Radio Prague International із посиланням на ухвалений законопроект.

Уряд Чехії у середу, 22 березня, ухвалив законопроект, згідно з яким у країні продовжено дію заборони на отримання чеської візи для громадян Росії та Білорусі. Окрім того, Прага вводить заборону на видачу віз росіянам і білорусам, які мають також громадянство інших держав.

Вихідцям із країн-агресорок також відтепер заборонено здійснювати безвізовий транзит через чеські аеропорти та напряму в'їжджати на територію Чехії із країн, що не входять до Шенгенської зони.

Заяви громадян Росії та Білорусі не будуть навіть розглядати, повідомили у чеському МЗС. Вийняток можуть зробити лише з гуманітарних причин. Тим часом нові обмеження не посилюються на тих громадян, котрі вже мають посвідку на проживання - вони можуть подавати заявку на подовження. Крім того, отримувати візи можуть члени сім'ї громадян Чехії та інших країн ЄС.