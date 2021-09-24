Чехія в ООН підтримала суверенітет та територіальну цілісність України

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає Укрінформ.

“Чеська Республіка твердо підтримує заснований на правилах міжнародний порядок з ООН у його центрі, а також дотримання міжнародного права й зобов’язань. На цьому тлі дозвольте підтвердити непохитну підтримку Чеською Республікою суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України й Грузії”, - сказав Кулганек

Він висловив занепокоєння “постійними масовими репресіями у Білорусі”.



“Ми закликаємо до негайного звільнення усіх незаконно затриманих за послуговування правом на свободу слова чи мирні зібрання”, - додав міністр.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



