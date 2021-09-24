Чехія в ООН підтримала суверенітет та територіальну цілісність України
Чехія підтримує незалежність України та її суверенітет в межах кордонів
Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек, передає Укрінформ.
“Чеська Республіка твердо підтримує заснований на правилах міжнародний порядок з ООН у його центрі, а також дотримання міжнародного права й зобов’язань. На цьому тлі дозвольте підтвердити непохитну підтримку Чеською Республікою суверенітету, територіальної цілісності й незалежності України й Грузії”, - сказав Кулганек
Він висловив занепокоєння “постійними масовими репресіями у Білорусі”.
“Ми закликаємо до негайного звільнення усіх незаконно затриманих за послуговування правом на свободу слова чи мирні зібрання”, - додав міністр.
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