Чемпіон НБА відмовився залишати Київ та організував штаб самооборони
Дворазовий чемпіон Національної баскетбольної асоціації Станіслав Медведенко залишився під час повномасштабної російської агресії у Києві та організував штаб самооборони на Микільській Слобідці
Про це повідомляє Basket.com.ua.
За словами Медведенка, у нього була можливість залишити Київ, проте він відмовився від такої пропозиції.
"Звісно була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати й все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку. Ми взяли повністю свій район – Микільську Слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції", - розповів Медведенко.
Він додав, що отримав підтримку з боку Національної баскетбольної асоціації.
"Дзвонили з НБА керівники по міжнародній роботі, з ФІБА керівництво. Зараз я з ними постійно на зв’язку. Також ми хочемо, після того як переможемо, запустити програму по збору коштів на відбудову спортивної інфраструктури в Києві", - зазначив Медведенко, який у 2001 та 2002 роках став чемпіоном НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".
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