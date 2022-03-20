Чемпіон НБА відмовився залишати Київ та організував штаб самооборони

Про це повідомляє Basket.com.ua.

За словами Медведенка, у нього була можливість залишити Київ, проте він відмовився від такої пропозиції.

"Звісно була можливість виїхати за кордон. Не вважаю, що потрібно кудись їхати. У цей час треба залишатись в Києві – підтримувати й все, що можна, робити. Ми у себе на районі зробили штаб самооборони. Повністю свій район контролюємо. Налагодили чергування, роздачу продуктів. Я чергую і моя дружина це робить у центрі зв’язку. Ми взяли повністю свій район – Микільську Слобідку. Я вважаю, це дуже важливо, бо ми на себе взяли роль поліції", - розповів Медведенко.

Він додав, що отримав підтримку з боку Національної баскетбольної асоціації.

"Дзвонили з НБА керівники по міжнародній роботі, з ФІБА керівництво. Зараз я з ними постійно на зв’язку. Також ми хочемо, після того як переможемо, запустити програму по збору коштів на відбудову спортивної інфраструктури в Києві", - зазначив Медведенко, який у 2001 та 2002 роках став чемпіоном НБА у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb