Чемпіона світу з футболу впіймали на допінгу

Про це повідомляє Ansa.

Погба здав позитивний допінг-тест 20 серпня після гри серії A проти "Удінезе", в якій туринці перемогли з рахунком 3:0. І його пробі виявили перевищений вміст тестостерону. Поль Погба тимчасово відсторонений від матчів та має три дні, аби здати повторний тест.

Якщо провину 30-річного француза буде доведено, йому загрожує дискваліфікація на два роки. Якщо з'ясується, що футболіст вживав допінг навмисне, покарання може сягнути чотирьох років.

Хто такий Поль Погба

Поль Погба є чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції, за яку він зіграв 91 матч та забив 11 голів.

Крім "Ювентуса" півзахисник виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". Француз є чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем Ліги Європи у складі МЮ.