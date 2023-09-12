Чемпіона світу з футболу впіймали на допінгу
Французький футболіст "Ювентуса" Поль Погба здав позитивний тест на допінг після матчу чемпіонату Італії
Про це повідомляє Ansa.
Погба здав позитивний допінг-тест 20 серпня після гри серії A проти "Удінезе", в якій туринці перемогли з рахунком 3:0. І його пробі виявили перевищений вміст тестостерону. Поль Погба тимчасово відсторонений від матчів та має три дні, аби здати повторний тест.
Якщо провину 30-річного француза буде доведено, йому загрожує дискваліфікація на два роки. Якщо з'ясується, що футболіст вживав допінг навмисне, покарання може сягнути чотирьох років.
Хто такий Поль Погба
Поль Погба є чемпіоном світу-2018 у складі збірної Франції, за яку він зіграв 91 матч та забив 11 голів.
Крім "Ювентуса" півзахисник виступав за англійський "Манчестер Юнайтед". Француз є чотириразовим чемпіоном Італії та переможцем Ліги Європи у складі МЮ.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.24Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе