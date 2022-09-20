Через дії росіян потік біженців з окупованої частини Запорізької області знизився, - депутат облради Лишенко
За добу з окупованих територій Запорізької області виїжджає менше тисячі людей, росіяни всіляко блокують евакуацію
Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.
"Якщо ми кажемо про окуповані території, то на сьогодні у зв'язку з фільтраційними процедурами і певними діями окупантів потік людей значно знизився в порівнянні з тим, як було місяць тому. Якщо раніше виїжджало 1,5-2 тисячі людей на добу, то зараз це менше тисячі", - зазначив він.
За словами Лишенка, люди залишаються на неокупованій частині області і туди повертаються ті, хто виїхав за кордон.
"В першу чергу, місто Запоріжжя, то люди не поспішають їхати, вірять у ЗСУ, бачать успіхи у Харківській області. Все більше і більше людей повертаються до міста, в тому числі з-за кордону", - підсумував депутат.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.1
Купівля 40.1Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 39.7Продаж 40.84
- Актуальне
- Важливе