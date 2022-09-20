Про це в ефірі Еспресо сказав депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко.

"Якщо ми кажемо про окуповані території, то на сьогодні у зв'язку з фільтраційними процедурами і певними діями окупантів потік людей значно знизився в порівнянні з тим, як було місяць тому. Якщо раніше виїжджало 1,5-2 тисячі людей на добу, то зараз це менше тисячі", - зазначив він.

За словами Лишенка, люди залишаються на неокупованій частині області і туди повертаються ті, хто виїхав за кордон.

"В першу чергу, місто Запоріжжя, то люди не поспішають їхати, вірять у ЗСУ, бачать успіхи у Харківській області. Все більше і більше людей повертаються до міста, в тому числі з-за кордону", - підсумував депутат.