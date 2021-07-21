Через негоду в Україні 15 потягів затримуються на кілька годин
У зв'язку із погодними умовами 15 поїздів прямують із запізненням
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
Станом на 09:00 21 липня затримуються рейси:
- № 137 Лисичанськ — Хмельницький (затримується на 2 години 50 хвилин);
- № 64 Київ — Харків (затримується на 2 години 36 хвилин);
- № 101 Київ — Херсон (затримується на 2 години);
- № 15 Харків — Рахів (затримується на 2 години);
- № 126 Київ — Константинов (затримується на годину 45 хвилин);
- № 188 Ковель — Миколаїв (затримується на годину);
- № 232 Генічеськ — Івано-Франківськ (затримується на годину);
- № 87 Новоолексіївка — Ковель (затримується на годину);
- № 72 Київ — Запоріжжя (затримується на 45 хвилин);
- № 204 Генічеськ — Кривий Ріг (затримується на 42 хвилини);
- № 868 Гречани — Київ (затримується на 42 хвилини);
- № 11 Новоолексіївка — Київ (затримується на 37 хвилини);
- № 282 Хмельницький — Генічеськ (затримується на 30 хвилин);
- № 9 Київ — Маріуполь (затримується на 30 хвилин);
- № 19 Київ — Попасна (затримується на 30 хвилин).
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