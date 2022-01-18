Через негоду з купола Софійського собору зірвало 50-кілограмовий хрест
У ніч з 14 на 15 січня через сильні пориви вітру із купола Софійського собору впав хрест вагою 50 кг та розбився на частини
Про це у Національному заповіднику "Софія Київська" повідомили Сегодня.
"Тієї ночі був дуже сильний вітер. Він зірвав триметровий хрест з одного з куполів собору в східно-південній межі храму", - йдеться у повідомленні.
Зараз відомо, що хрест передали на реставрацію. Очікується, що назад на купол його встановлять через місяць.
Руйнування сталося через ненадійне закріплення хреста. Як повідомили у заповіднику Укрінформу, радянські реставратори огорнули міддю чорний метал основи хрестів, коли замінювали їх у 1978-1979 роках. З того часу хрести не чіпали.
Унаслідок падіння ніхто з людей не постраждав. Планують оглянути також усі інші хрести на банях собору.
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