Через обстріл Миколаєва росіянами загинула одна людина, - мер
Унаслідок російських обстрілів Миколаєва 21 червня загинула одна людина, ще троє отримали поранення
Про це написав міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - зазначив мер.
Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджене майно двох підприємств - будівлі та автомобілі.
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