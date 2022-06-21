Через обстріл Миколаєва росіянами загинула одна людина, - мер

Про це написав міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Одна особа загинула. Також станом на 19:00 відомо про трьох поранених", - зазначив мер.

Він додав, що внаслідок обстрілу пошкоджене майно двох підприємств - будівлі та автомобілі.