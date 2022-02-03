Через погіршення погодних умов на вулиці Києва вивели 118 одиниць спецтехніки
У Києві через погіршення погодних умов у четвер вивели на вулиці 118 одиниць спецтехніки "Київавтодору", які обробляють дороги, мости і тротуари протиожеледними матеріалами
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
"В усьому місті триває обробка дорожнього покриття протиожеледними матеріалами. Першочергово їх наносять на підйоми і спуски, гранітну бруківку, мости і шляхопроводи, тротуари. Наразі працює 118 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.
У КМДА додали, що за кілька годин температура повітря у Києві знизиться з +2°С до -7°С. За таких умов обробка доріг, мостів і тротуарів відбуватиметься ще інтенсивніше.
Також зазначили, що про необроблені ділянки і території можна повідомляти до Контактного центру міста Києва 15-51.
"Завтра, 4 лютого, на дорогах столиці очікується ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути обережними, пересуваючись містом", - попередили у адміністрації.
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