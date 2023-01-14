Через ракетну атаку Росії є затримки потягів. Найбільше тих, що з Харкова

Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком, інформує офіційний ТГ-канал УЗ.

Найбільші затримки рейсів:

№45/46 Харків — Ужгород (+2 год 22 хв),

№15/15 Харків — Рахів (+1 год 35 хв),

№93/94 Харків — Хелм (+ 1 год 35 хв).

"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням", - запевняють в Укрзалізниці.

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