Через ракетну атаку Росії є затримки потягів. Найбільше тих, що з Харкова
Через ворожу ракетну атаку три рейси Укрзалізниці прямують із затримками понад годину, п'ять рейсів затримуються в межах години
Ще 40 поїздів продовжують курсувати за графіком, інформує офіційний ТГ-канал УЗ.
Найбільші затримки рейсів:
№45/46 Харків — Ужгород (+2 год 22 хв),
№15/15 Харків — Рахів (+1 год 35 хв),
№93/94 Харків — Хелм (+ 1 год 35 хв).
"Ситуація на вокзалах країни наразі контрольована. Усі вокзали зі світлом, в тому числі й харківський, де найскладніша ситуація з енергопостачанням", - запевняють в Укрзалізниці.
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