Через російські обстріли Сєвєродонецьк залишився без газу та води, у Кремінній загинула людина, - голова Луганської ОВА Гайдай

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у telegram.

За його словами, вночі одна людина загинула, трьом пораненим було надано медичну допомогу.

"Пізно ввечері під завалами будівлі одного з професійно-технічних навчальних закладів в Кремінній пожежниками знайдено тіло чоловіка без ознак життя. Через обстріли в Лисичанську зазнали поранень три жінки – їх евакуювали з пошкодженого будинку, медична допомога надана своєчасно", - написав Гайдай.

Він додав, що руйнувань зазнала критична інфраструктура.

"У Сєвєродонецьку перебито центральний газопровід. Скільки знадобиться часу для його ремонту, спеціалісти з’ясують зранку. Також розпочнеться відновлення пошкодженого вдень водогону. Поки що місто без води та газу. Зафіксоване потрапляння ворожого снаряду в газопровід і в Лисичанську, але з менш вагомими наслідками", - зазначив Гайдай.



Протягом доби 14 квітня окупанти 24 рази обстріляли Луганщину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb