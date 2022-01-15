Через виверження підводного вулкану узбережжя Тонги та Японії накрило цунамі
У Тихому океані сталося виверження підводного вулкану, яке спричинило цунамі, що накрило узбережжя Тонги та дійшло до Японії
Про це повідомляє RNZ.
Виверження вулкану Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай сталося в районі островів Полінезії. Воно тривало близько 8 хв. Вулкан викинув стовп попелу діаметром 5 км та висотою 20 км.
Після виверження узбережжя островів Тонги стали накривати хвилі заввишки понад 1 м м. На архіпелагу було винесено попередження про цунамі. Столицю країни Нукуалофу частково затопило. Повідомляється, що короля Тупоу VI евакуювали з його резиденції.
Про жертви та руйнування не повідомлялося.
Окрім Тонги, попередження про можливість виникнення цунамі поширили у деяких районах Нової Зеландії, Австралії та окремих островів Тихого океану.
Пізніше цунамі дісталося узбережжя Японії. Загроза цунамі заввишки до 3 м була оголошена на островах Амамі та Токараї. Там було зафіксовано цунамі висотою 1,2 м з можливістю хвиль, що сягають 3 м. Прибуття хвиль цунамі підтвердилося в районах уздовж узбережжя від Хоккайдо до Окінави.
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