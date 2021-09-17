Через виверження вулкана в Японії підвищили рівень небезпеки
На острові Суваносе, що на південному заході Японії, сталося виверження вулкана Отаке
Про це повідомляє The Japan Times.
У результаті виверження у п’ятницю стався викид великих порід в радіусі 1 км від самого кратера. Через це Японське метеорологічне агентство підвищило рівень небезпеки до 3 за п’ятибальною шкалою, щоб обмежити доступ до району, що оточує гору.
Зазначається, що у кратері відбулися численні вибухи. Агентство також попередило про можливість викиду в повітря великих каменів в радіусі 2 км від кратера 799-метрової гори в селі Тошіма.
Суваносе – вулканічний острів з населенням менш як 100 осіб, розташований на південь від головного острова Японії – Кюсю.
Інформації про постраждалих та руйнування на острові немає.
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