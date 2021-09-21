Через закінчення строків давності: суд закрив справу проти "Топаза", якому інкримінували викрадення учасника Революції Гідності, - адвокат

Про це в коментарі РБК-Україна сказав адвокат Олександр Шадрін.

"Прокурори зволікали та тільки зараз направили справу до суду", - пояснив адвокат.

"Топазу" інкримінували співучасть у незаконному позбавленні волі або викрадення людини, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, яке супроводжувалося тортурами (ч.5 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК).



Справу закрили через закінчення строків давності.

Його звинувачували у співучасті у викраденні Владислава Іваненка під час Майдану. В ніч на 21 січня 2014 року Іваненка викрали та катували. За це Кромському загрожувало до 5 років позбавлення волі.