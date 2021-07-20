"Черкасигаззбут" погасив перед Нафтогазом 68,5 млн грн боргу
Компанія "Черкасигаззбут" виплатило НАК "Нафтогаз України" 68,5 млн грн боргу за спожитий у 2018-2020 роках газ
Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".
"Таким чином підприємство виконало рішення Господарського суду Черкаської області від 18 березня 2021 року та Північного апеляційного господарського суду від 2 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
У пресслужбі зазначили, що заборгованість "Черкасигаз збуту" в розмірі 68,5 млн грн була сформована в межах договору купівлі-продажу газу для потреб населення, укладеного ще наприкінці 2018 року.
У пресслужбі нагадали, що Нафтогаз нещодавно також стягнув борг на 100,4 млн грн з компанії "Дніпропетровськгаз".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.09
Купівля 27.09Продаж 27.3
-
EUR
Купівля 31.85Продаж 32.23
- Актуальне
- Важливе