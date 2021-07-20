"Черкасигаззбут" погасив перед Нафтогазом 68,5 млн грн боргу

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".



"Таким чином підприємство виконало рішення Господарського суду Черкаської області від 18 березня 2021 року та Північного апеляційного господарського суду від 2 червня 2021 року", - йдеться у повідомленні.



У пресслужбі зазначили, що заборгованість "Черкасигаз збуту" в розмірі 68,5 млн грн була сформована в межах договору купівлі-продажу газу для потреб населення, укладеного ще наприкінці 2018 року.



У пресслужбі нагадали, що Нафтогаз нещодавно також стягнув борг на 100,4 млн грн з компанії "Дніпропетровськгаз".

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