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Головна війна з Росією "Чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС?": Резніков закликав світ закрити небо над Україною

"Чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС?": Резніков закликав світ закрити небо над Україною

5 березня, 2022 субота
16:26
війна з Росією Олексій Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков закликав міжнародну спільноту закрити небо над Україною, зокрема для уникнення катастрофи внаслідок можливого вибуху на ЗАЕС через обстріли окупантів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Олексій Резніков подякував партнерам за підтримку на тлі російсько-української війни.

"Вся Європа розуміє, що вони направляють допомогу Україні тому, що сотні тисяч українців сьогодні ціною свого життя, життям своїх рідних і навіть дітей стримують агресора від вторгнення на території інших країн", - зауважив він.

Водночас міністр зазначив, що НАТО відмовляється закрити небо над Україною, попри вбивства, прицільне бомбардування й нанесення ракетних ударів по житлових будинках, по лікарнях, по пологових будинках і дитячих садочках, знищення українців як нації з боку росіян. Він нагадав тим, хто виступає проти безполітної зони над Україною, аварію на ЧАЕС 26 квітня 1986 року.

"В ту ніч сталася катастрофа, яка на сьогодні вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком", - зауважив Олексій Резніков.

Радіоактивна хмара від аварії на ЧАЕС пройшла над європейською частиною тодішнього СРСР, більшістю Європи, Сходом США.

"Сьогодні ж мова йде про Запорізьку АЕС. Найбільшу в Європі. Наслідки аварії на ЧАЕС з усього одним енергоблоком були катастрофічні для світу. А тепер уявіть, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно трапить у Запорізьку АЕС, на якій шість енергоблоків", - наголосив очільник Міноборони.

Він додав, що зараз ЗАЕС і ЧАЕС перебувають під контролем російських окупантів, а націлювання на Енергодар із Запорізькою АЕС - не випадковим, а цілеспрямованим.

"Росія здійснила акт ядерного тероризму", - заявив міністр.

За його словами, людям пощастило, що пожежу ліквідували, але наступного разу такого може не статися. Наслідки можливого вибуху на ЗАЕС будуть руйнівними не тільки для України, а й для всього світу, оскільки ядерна катастрофа такого масштабу перевищить попередні аварії на АЕС, зокрема Чорнобиль та Фукусіму-Даїчі.

"Тож питання: чи світ готовий до катастрофи у шість разів потужнішої за ЧАЕС? Чи готові всі ті, хто зараз вагається, чи треба закривати небо над Україною, жертвувати життям і здоров‘ям не тільки українських, а й своїх дітей? Це не про війну, яка десь далеко в Україні. Це вже про вашу безпеку. І про ядерну небезпеку для всього світу. Тож, оцініть ситуацію. Задайте собі питання: чи готові ви просто сподіватись, що ракета не прилетить в АЕС, як вони "випадково не прилітають" в будинки і дитячі садки", - наголосив Олексій Резніков.

За його словами, упереджувальні санкції проти РФ не ввели, а "всі зараз спостерігають здалека по телевізорах до чого ці вагання призвели", однак здалека спостерігати за ядерною катастрофою не вийде.

Очільник Міноборони назвав непереконливими аргументи НАТО про те, що відмовою від запровадження A2/AD воно намагається уникнути ядерної війни, оскільки РФ уже розпочала її.

Олексій Резніков закликав партнерів дослухатися до свого народу, адже близько 74% американців, зокрема переважна більшість республіканців і демократів, заявили, що США та їхні союзники з Організації Північноатлантичного договору мають запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.

"Якби під час Другої світової війни Ейзенхауер підтримував Європу раніше, США ніколи б не мали Перл-Харбора. Якби країни світу ввели проти Росії такі ж санкції, як сьогодні, повномасштабна війна б не почалася.Без будь-якого перебільшення, єдиний спосіб вижити для всіх нас, і я маю на увазі увесь світ, - це зона A2/AD", - наголосив він.

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Новини
міноборони
Олексій Резніков
Запорізька АЕС
НАТО
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