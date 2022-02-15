"Чи нападе Путін?". Генерал-майор СБУ Віктор Ягун у стрімі з Сергієм Руденком

"Чи нападе Путін?" - на цю тему говоритиме ведучий, головний редактор сайту espreso.tv Сергій Руденко із генерал-майором СБУ Віктором Ягуном.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 13:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 16 лютого, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".



