Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? Віталій Портников у стрімі з Сергієм Руденком

Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? - про це говоритиме ведучий Сергій Руденко із журналістом, публіцистом Віталієм Портниковим.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 15:00.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 29 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





