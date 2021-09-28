Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? Віталій Портников у стрімі з Сергієм Руденком
Дивіться просто зараз
Чи загрожує Україні диктатура Зеленського? - про це говоритиме ведучий Сергій Руденко із журналістом, публіцистом Віталієм Портниковим.
Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 15:00.
Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.
Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - вмикайте телеканал "Еспресо" завтра, 29 вересня, о 09:00 - розмова буде в рамках програми "Вердикт".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.51
Купівля 26.51Продаж 26.73
-
EUR
Купівля 30.89Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе