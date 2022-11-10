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Чиновники ЄС відтепер зможуть зустрічатися з британськими колегами тільки щодо питань України

10 листопада, 2022 четвер
13:23
Світ Штаб-квартира ЄС в Брюсселі

Високопосадовці ЄС отримали вказівку не зустрічатися з британськими колегами, якщо ця зустріч не має стосунку до війни в Україні чи не є "юридично  обов’язковою"

Про це повідомляє Euractiv

Посадові особи ЄС отримали вказівку не зустрічатися просто так з британськими колегами.  Зустрічі мають відбуватися лише в тому разі, якщо вони є "юридично обов’язковими", стосуються виконання Угоди про вихід Британії з ЄС або стосуються війни в Україні. Така вказівка – свідчення охолодження взаємин між  Брюсселем і Лондоном.

У листі до високопосадовців ЄС генеральний секретар Комісії Ілзе Юхансон вимагає, щоб "усі генеральні директорати та служби інформували генеральний секретаріат про будь-які запити на двосторонні зустрічі з офіційними особами Британії або зацікавленими сторонами з Британії, які мають відбутися або які відбулися, незалежно від рівня посадовців". А відхилення запиту на зустріч слід тлумачити на основі останніх подій у відносинах між ЄС і Сполученим Королівством

Як наголошує видання, Брюссель і Лондон посварилися через низку питань після того, як у 2021 році набула чинності нова Угода про торгівлю та співпрацю, яка регулює відносини між ЄС і Великобританією, включаючи протокол щодо Північної Ірландії та доступ Великобританії до дослідницької програми Horizon Europe, причому обидві сторони запустили провадження про порушення проти іншого.

Однак на засіданні Парламентської асамблеї партнерства Великобританії та ЄС у Лондоні на початку цього тижня віце-президент Комісії Марош Шефчович наполягав на тому, що не вірить, що ЄС і Великобританія є «розрізненими світами» щодо вирішення питання імплементації протоколу.

"Якщо буде політична воля, я впевнений, що ми зможемо це розібрати протягом кількох тижнів, тому що наші переговорні групи знають ці теми з усіх боків ", — сказав він.

  • Лондон розглядав можливість повернутися до унцій, фунтів та ярдів замість європейських стандартів мір

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