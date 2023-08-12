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Член ЦВК Буглак, який виїхав до США, подав у відставку

12 серпня, 2023 субота
16:50
Суспільство Юрій Буглак

У п'ятницю, 11 серпня, Юрій Буглак, який є членом Центральної виборчої комісії з 2019 року і напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Флориди, подав заяву про свою відставку

Про це повідомляє Главком. 

Зазначається, що усі посадові особи, які отримують зарплатню з бюджету України, зобов’язані перебувати на своєму робочому місці та зупинити практику проведення засідань онлайн. 

Народні депутати фракції "Європейська Солідарність" Артур Герасимов та Ірина Геращенко зареєстрували відповідний проєкт постанови Верховної Ради щодо звільнення Юрія Буглака з посади члена ЦВК.

"Вважаємо, що інформація, яку оприлюднили журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми", є приводом для відповідного кадрового рішення, принаймні з позиції моралі та етики", - наголосили нардепи.

За даними Главкома, відразу після того, як "Європейська Солідарність" ініціювала відставку члена ЦВК, з’явилася і заява від самого Буглака. Тепер нардепи мають проголосувати за відповідне рішення.

Що відомо про виїзд Буглака до США

Напередодні журналісти проєкту Радіо Свобода "Схеми" провели розслідування і з'ясували, що член Центральної виборчої комісії Юрій Буглак виїхав з України в лютому 2022 року, за 12 днів до повномасштабного вторгнення, і відтоді не повертався. Увесь цей час за ним залишається посада й зарплата, до того ж він отримує матеріальну допомогу.

Як з’ясували журналісти, протягом усього 2022 року Буглак отримував зарплату та інші виплати – сумарно йому нарахували півтора мільйона гривень, в тому числі матеріальну допомогу з держбюджету "для розв'язання соціально-побутових питань". З весни 2023 року член ЦВК взяв декретну відпустку зі збереженням посади.

Буглак у коментарі проєкту Радіо Свобода "Схеми" сказав, що має "особисті обставини". Так, на його думку, він не порушував українських законів, бо виїхав до вторгнення, а з його початком ЦВК перейшла на дистанційну роботу. Ще 14 лютого, через два дні після виїзду Буглака, президент Володимир Зеленський закликав усіх представників держави повернутись протягом 24 годин в Україну. На думку члена ЦВК - це його не стосувалося.

Згодом голову Центральної виборчої комісії Олега Діденка викликали на засідання комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку й містобудування для пояснень щодо члена ЦВК Юрія Буглака.

Україна
Верховна Рада
політика
Ірина Геращенко
Європейська солідарність
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