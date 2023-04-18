Чоловіку, який зламав камеру журналісту під час зйомок у Лаврі, оголосили підозру
Чоловіку, який зламав камеру та перешкоджав діяльності журналістів на території Києво-Печерської лаври, оголосили підозру, йому загрожує штраф або арешт на пів року
Про це пише Київська прокуратура.
Згідно із матеріалами кримінального провадження, 17 квітня 2023 року журналіст одного з інтернет-видань проводив зйомку у приміщенні церковного магазину, розташованого території Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври.
"У цей час до журналіста підійшов 48-річний чоловік, який на добровільних засадах здійснює охорону вказаного приміщення. При цьому він намагався відібрати у журналіста обладнання для відеозйомки та в подальшому, застосовуючи фізичний вплив, відламав кріплення до відеокамери та пошкодив світлодіодну лампу", - надає деталі слідство.
Злочинцю повідомлено про підозру за фактом умисного перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 1 ст. 171 КК України). Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.
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