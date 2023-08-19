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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Долар по сто рублів не означає кінця Росії

Антон Швець
19 серпня, 2023 субота
10:03
Погляд Антон Швець

Для людей, які чекають восени закінчення війни, – ну, на тлі обвалу рубля цього місяця. У мене погані новини для вас

Сто карбованців за долар справді не сигналізують ні про що.

Побачив знову представників швидкого падіння РФ. З першого дня кажу, що наша війна це марафон, а не сто рублів і пішли на пиво.

Справді, карбованець падає так, як не падав ніколи з початку повномасштабки. На це є низка причин.

У РФ дещо налякали зі своїми правилами купівлі валюти, що вибухнуло зростанням курсу. Так зване "бюджетне правило". Фактично його скасували. Урок засвоєно.

РФ пожвавився імпорт (побутовий, зокрема), і тепер курс відповзає туди, де буде можливість імпорт стабілізувати підвищенням курсу. Тобто це не паніка – це робота механізму. Який, на жаль, працює.

Загалом ринок саме долара у РФ став дуже тонким і не є маркером. І бівалютний кошик теж, бо там долар+євро. А оскільки нову економіку вони ще вибудовують, юань і рупія не вільно конвертовані, вам там ніхто (і навіть темніша Ельвіра Корольова Фінансової Темряви) не скаже, що тепер маркер. Саме тому з бюджетним правилом вони і обос*алися, тому що тепер їх не зрозумів би і сам Атрейдес Муад-Діб.

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Так, і плюс сірий експорт сировини. Частина валюти зависає за межами РФ і це, на жаль, проблема, тому що валюта йде на закупівлю комплектухи для ВПК, верстатів, матеріалів тощо. Вже не як російська валюта, і х*р ти її зловиш. Ну, і хтось там відкладає на чорний день, зрозуміло, і витрачає на вілли, кокаїн та хлопчиків із дівчатами, на погудіти. Тобто вони цю валюту витрачають, звичайно, але без потрапляння в економіку та бюджет РФ. Це не зовсім той формат, до якого звикли в російському уряді, ми бачимо наслідки, але вони це збалансують. Швидше за все.

Падіння курсу рубля дозволить уряду РФ вивести показники бюджету ближче до планових. Ну плюс секвестр соціалки.

Фактично стабілізація економіки та відновлення керованості відбудеться коштом росіян. Які стануть біднішими, спочатку на курсову різницю з імпорту, а потім реальну інфляцію, яка все це наздожене. Тут би поаплодувати, бо скоро на середню російську зарплатню та пенсію можна буде купити лише пачку сухариків і знову Балтику 9, але ні.

Нам на все це так само пох*й. З двох причин.

1. Власними громадянами російський уряд може хоч із гармат стріляти чи закидати їх на наші укріпи, як корів у Стронгхолді. До жодних бунтів це не приведе ще довго. Тобто, для зовнішнього глядача влада РФ просто розмінює теоретичну стабільність системи на практичне вирішення тактичних питань. Це можете викликати оберт завтра, може, через десять років. Але, мабуть, не завтра. Років зо два-три, до моменту коли шринкфляція та занепад до чогось приведуть. А може, двадцять-тридцять. Точніше вам ніхто не скаже.

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2. Зубожіння російського населення (Юлія Володимирівна - зійди до серця мого) на поточному етапі вигідно уряду РФ і Путіну. "Васяни" пачками йдуть на заводи ВПК - там норм з\п, бронь від моби і над графіком замислюватися не вдається. Є заводи із цілодобовою тризмінкою. І там штат закрито на 85%. Бо більше бабок ніде знайдеш. Я гадав, що після совка вже зробити в РФ не вдасться. Вдалося. Працює це, все треба визнати не так, щоб як Локхід Мартін. Десь так, як Оборонпром часів Гусєва, але бабок у двадцять разів більше. Але працює. На жаль.

Ті, хто не може на заводі крутити педалі, подаються до ЗС РФ.

З погляду Путіна, все ідеально.

"Зростає відсоток жирів у рушничному маслі", хами набиваються в армію, населення за*бане виживанням і не здатне на бунти. Хоча б на поточному етапі у розрізі двох трьох кварталів – для них все виглядає чудово. Тепер вони дивляться на нас. На ЄС. На вибори у США.

В наших ворогів немає причин кінчати війну.

На їхню думку "все відмінне", а думка "ваньки-взводного", а тим більше "кільки-лігана" нікого в РФ не хвилює з часів Івана Першого Калити.

Це ху*ня надовго.

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Це тут не для того, щоб ви опустили руки, а я такий Ванга.

Я про інше.

Заощаджуйте сили, включаючи психічні. Вони вам ще знадобляться.

У бік с*ачі. Не робіть собі нерви, якщо вона не наближає нашу перемогу. Краще поплакати на похороні (у тому сенсі, що не стримуйте себе, я давно не стримую, а так взагалі було б краще без похорону), ніж ригати на "васяна", якого ти бачиш тільки в інтернеті. Тим більше, можливо, той "васян" теж із похорону. Тому так поплавлений.

У нас попереду не найпростіша зима. Бюджет на ІПСО у росіян поїхав астрономічний, вебмайстри російські "на громадянку" підуть у онучі від Армані.

Бережіть себе. Ви потрібні країні та один одному.

У нас попереду довгий шлях.

Джерело

Про автора. Антон Швець, український блогер, телеведучий, публіцист та політичний діяч

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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