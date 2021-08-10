Чому Лукашенко погрожує Україні перейти кордон. Павло Клімкін у стрімі з Сергієм Руденком

Чому Лукашенко погрожує Україні перейти кордон і поставити її на коліна.



Про це говоритиме ведучий Сергій Руденко з політиком, ексміністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.



Дивіться на наших платформах у Facebook та YouTube з 12:45.



Ви можете ставити свої запитання гостю під час трансляції у коментарях - найкращі з них ведучий адресує йому.



Якщо не встигнете подивитися тут і зараз - о 22:00 вмикайте телеканал "Еспресо" - розмова буде в рамках програми "Вердикт".





