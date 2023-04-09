Чому на Заході не розуміють справжню Росію
Між Росією-1917, Німеччиною-1933 та Росією-2000 є одна неочевидна, але вкрай глибока схожість
В усіх випадках владу над державою захоплювало екстремістське угруповання — щось середнє між тоталітарною сектою та мафіозним кланом. Тому аналізувати ситуацію в цих країнах методами класичної політичної науки, як заведено на Заході, геть безглуздо. Особливі випадки потребують особливих інструментів. Нерозуміння цього і призвело до такої сумної картини в західній аналітиці, яку ми спостерігаємо.
Особливі випадки потребують особливих інструментів. Нерозуміння цього і призвело до такої сумної картини в західній аналітиці, яку ми спостерігаємо
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Так, корупція та агентура впливу теж важливі, але невігластво — основна причина. На Заході виросло покоління сивоволосих професорів та аналітиків, які ніколи в житті не отримували кулаком по обличчю, тому деякі базові речі, зрозумілі для нас, їм просто недоступні.
І доки наша держава не буде фінансувати програму масових перекладів та видання наших книг за кордоном — діла не буде.
Про автора: Сергій Громенко, журналіст, експерт з безпекових питань
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