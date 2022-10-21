Чому Путін запровадив воєнний стан тільки на окупованих територіях, а не по всій Росії? Є кілька причин.

1. Перша і головна: Путін не впевнений в успішності військової кампанії. Саме через цю невпевненість він намагається залишити собі місце для маневру, приймаючи половинчасті рішення.

2. Стратегія Росії перекласти основний тягар війни на окуповані регіони України й дурачків-колаборантів з Криму й "ДНР" та "ЛНР" буде тільки посилюватися. Щоб не мобілізувати москвичів, на фронт відправлять весь Донбас, поголовно, незалежно від рівня підготовки та підлизування окупантам.

3. Залякування і торг. Путін продовжує торгуватися із Заходом, одночасно намагаючись залякати, що все ще не воює по справжньому. Це смішно, бо реальну силу руского оружия всі вже побачили й висновки зробили. Але бункерний дід не полишає спроб вимучити собі якийсь гешефт.

4. Хто б що не говорив, а Путін панічно боїться втоми Московії від війни. Бо, за логікою, воєнний стан треба було б вводити і в прикордонних Курській, Бєлгородській, Ростовській, Воронезькій областях, куди регулярно прилітає. Але, так само як до останнього відкладав мобілізацію, Путін до останнього відкладає непопулярне введення воєнного стану на Росії. Втома росіян від тяжкої й кривавої загарбницької війни, яка нічого, крім втрат, їм особисто не приносить, ставить під загрозу його владу. Він боїться цього.

5. Останнім чинником обмеження воєнного стану окупованими територіями є намагання продати своїм громадянам заїжджену пластинку "ми єщо нє начіналі". Поки що це працює, але "часіки тікают".

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.